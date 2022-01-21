Стали известны подробности задержания замглавы Воскресенска

Заместитель главы администрации подмосковного Воскресенска Александр Савкин, задержанный по подозрению в получении взятки, брал от подрядчиков средства за ремонт дорог в округе. По данным «Известий», чиновник просил переводить ему «гонорар» на банковскую карту, благодаря чему и удалось установить факт коррупции.

О задержании чиновника на рабочем месте стало известно 21 января.

На данный момент в администрации округа проводится выемка, ведутся обыски в служебном кабинете Савкина.

Предположительно, сумма взятки составила 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

В администрации Воскресенска Савкин курировал вопросы благоустройства и дорожного хозяйства.

Ранее, 19 января, заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев был задержан в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где Токарев несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора.

В МВД рассказали, что замминистра помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Токареву меры пресечения в виде заключения под стражу.