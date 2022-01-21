В Воскресенске задержали замглавы округа по подозрению в получении взятки

В Воскресенске (Московская область) 21 января задержали замглавы округа Александра Савкина по подозрению в получении взятки от предпринимателя за подряд.

По данным «Известий», в администрации он курировал вопросы благоустройства и дорожного хозяйства. Задержание произошло на рабочем месте.

19 января сообщалось, что заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев задержан в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где Токарев несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора.

В МВД рассказали, что замминистра помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Токареву меры пресечения в виде заключения под стражу.