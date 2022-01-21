Ученые сообщили о риске ожирения у внучек и правнучек курящих мужчин

Сотрудники Бристольского университета (Великобритания) обнаружили связь между лишним весом у женщин и вредными привычками их предков-мужчин. Согласно отчету, опубликованному на портале Scientific Reports 21 января, внучки и правнучки мужчин, начавших курить до полового созревания (раньше 13 лет), имеют врожденную склонность к ожирению.

В 2014 году исследователи этого университета доказали что курение отцов влияет на патологический набор веса у сыновей и не затрагивает дочерей. По новым данным, если речь идет о дальних потомках, от избыточной массы тела могут страдать женщины, но не мужчины.

Специалисты собрали данные о здоровье 14 тыс. человек, а также изучили их семейную историю. Выяснилось, что жировая масса тела у внучек и правнучек «ранних» курильщиков превышает норму в среднем на 5 кг. Отклонения были обнаружены у испытуемых в возрасте 17 и 24 лет.

Результаты исследования показали, что набор лишнего веса может быть обусловлен не только действиями человека, но и образом жизни его предков. К тому же это в очередной раз подтверждает пагубное воздействие никотина на организм, отмечает «Газета.ru».

«Если выводы подтвердятся с использованием дополнительных данных, это будет одно из первых доказательств воздействия внешних факторов на последующие четыре поколения», — заявляют авторы статьи.

На фоне актуальных сведений о вреде курения многие государства продвигают антитабачную политику. Так, власти Новой Зеландии планируют ввести в 2022 году закон о запрете продажи табака будущим поколениям. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реализовать подобный законопроект на территории России в отношении лиц, родившихся после 2014 года.