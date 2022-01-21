Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4%
Политика
Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%
Мир
В ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения
Мир
Прокуратура Украины обжаловала решение суда в отношении Порошенко
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Экономика
Биткоин в ходе торговой сессии снизился до $37,95 тыс.
Политика
Шойгу пригласил главу минобороны Британии на встречу в Москве
Мир
Лукашенко заявил о необходимости надежной защиты границ от Украины

Ученые сообщили о риске ожирения у внучек и правнучек курящих мужчин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Бристольского университета (Великобритания) обнаружили связь между лишним весом у женщин и вредными привычками их предков-мужчин. Согласно отчету, опубликованному на портале Scientific Reports 21 января, внучки и правнучки мужчин, начавших курить до полового созревания (раньше 13 лет), имеют врожденную склонность к ожирению.

Дело — антитабак: борьбу с курением расписали до 2035 года
Минздраву предстоит в течение полугода разработать план по реализации концепции

В 2014 году исследователи этого университета доказали что курение отцов влияет на патологический набор веса у сыновей и не затрагивает дочерей. По новым данным, если речь идет о дальних потомках, от избыточной массы тела могут страдать женщины, но не мужчины.

Специалисты собрали данные о здоровье 14 тыс. человек, а также изучили их семейную историю. Выяснилось, что жировая масса тела у внучек и правнучек «ранних» курильщиков превышает норму в среднем на 5 кг. Отклонения были обнаружены у испытуемых в возрасте 17 и 24 лет.

Результаты исследования показали, что набор лишнего веса может быть обусловлен не только действиями человека, но и образом жизни его предков. К тому же это в очередной раз подтверждает пагубное воздействие никотина на организм, отмечает «Газета.ru».

«Если выводы подтвердятся с использованием дополнительных данных, это будет одно из первых доказательств воздействия внешних факторов на последующие четыре поколения», — заявляют авторы статьи.

На фоне актуальных сведений о вреде курения многие государства продвигают антитабачную политику. Так, власти Новой Зеландии планируют ввести в 2022 году закон о запрете продажи табака будущим поколениям. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реализовать подобный законопроект на территории России в отношении лиц, родившихся после 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022