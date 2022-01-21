Поезд насмерть сбил подростка в Ленинградской области

В Ленинградской области пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 20 января в Тосненском районе. По данным сайта «МедиаКорСеть», пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу, совершил наезд на пересекавшего пути подростка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи Ленинградского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествия и опросили сотрудников локомотивной бригады. Назначено проведение экспертиз и комплекса следственных действий.

В Красноярске транспортные полицейские спасли 36-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения уснул на железнодорожных путях. Местного жителя заметил машинист поезда, он успел применить экстренное торможение. Мужчину отправили в больницу.