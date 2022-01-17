В Красноярске полицейские спасли от идущего поезда крепко уснувшего на путях мужчину

В Красноярске транспортные полицейские спасли от смерти и обморожения 36-летнего мужчину, уснувшего в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожных путях на перегоне станций Крол–Джетка. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федерального округу.

Спящего мужчину заметил машинист поезда, двигавшегося прямо на человека — он успел применил экстренное торможение.

«Полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном поезда спящего мужчину. Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что незадолго до происшествия мужчина распивал со знакомым спиртные напитки, а затем отправился на ж/д станцию встречать товарища. В пресс-службе ведомства отметили, что в ту ночь температура воздуха в регионе опустилась до 18 градусов ниже нуля.

Мужчину доставили на ближайшую станцию и передали в Курагинскую районную больницу. Врачи диагностировали у спасенного различные ушибы. В настоящее время он остается под наблюдением медиков.

В ноябре прошлого года в Томской области полицейские спасли из тайги травмированного мужчину. Установлено, что он ушел на охоту и пропал в районе поселка Белый Яр. Он потерялся и прятался от ветра возле лежащего на земле дерева, согреваясь у костра. Охотник подвернул ногу и не мог самостоятельно выбраться из леса на протяжении пяти дней.

В этом же месяце уже в Иркутской области полицейские спасли мужчину, провалившегося под лед на реке Лене. Тогда пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.