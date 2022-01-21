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Instagram расширил функцию Remix на все форматы видео

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Социальная сеть Instagram сообщила о расширении функции для творчества и обработки видео «Remix» для всех форматов видео, а не только коротких роликов «Reels». Об этом в пятницу, 21 января, сообщает Gadgets 360.

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«Создатели получат доступ к гораздо большему количеству контента на выбор, поскольку эксклюзивная функция «Reel» теперь доступна для всех видео. Пользователи увидят параметр «Remix» в меню для любых новых видео, загруженных в Instagram», — говорится в сообщении.

Как отметили представители Instagram, для видео, размещенных до этого обновления, функция доступна не будет.

19 января глава этой социальной сети Адам Моссери сообщил, Instagram вводит функцию платной подписки.

По его словам, новая функция позволит авторам монетизировать контент и зарабатывать, занимаясь любимым делом. Тестирование функции проходит в США для небольшого количества авторов. Планируется, что в ближайшие месяцы тестгруппу расширят.

В декабре 2021 года, стало известно, что Instagram намерен вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. По словам Моссери, соцсеть планирует сделать это в I квартале 2022 года.

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