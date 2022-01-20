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Instagram вводит функцию подписки для монетизации контента

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Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, вводит функцию платной подписки. Об этом в среду, 19 января, сообщил глава этой социальной сети Адам Моссери.

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По его словам, новая функция позволит авторам монетизировать контент и зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом.

Тестирование функции проходит в США для небольшого количества авторов. Планируется, что в ближайшие месяцы тестгруппу расширят.

Участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые будут отмечены специальным значком. Автор также будет видеть значок платной подписки рядом с названиями профиля его подписчиков в Instagram.

Ранее в этот же день функция под названием «Аватары» стала доступна всем пользователям социальной сети Instagram. После настройки аватара пользователь сможет найти его в разделе наклеек.

9 декабря 2021 года, стало известно, что Instagram намерен вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. По словам главы администрации сервиса Адама Моссери, соцсеть планирует сделать это в I квартале 2022 года.

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