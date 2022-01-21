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Литературовед Михаил Шапошников прокомментировал смерть Наймана

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Поэт Анатолий Найман отличался от других знаковых «ленинградских поэтов» интимными переживаниями и духовным настроем в стихах. Такое мнение в пятницу, 21 января, выразил директор музея Серебряного века (ГМИРЛИ имени Даля), литературовед Михаил Шапошников.

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«Умер второй поэт из знаменитой четверки знаковых ленинградских поэтов (Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман), сложившейся в 1950-е в Ленинградском технологическом университете, где Найман и Рейн учились. Сочинитель «легких и нервных молодых стихотворений» по выражению Рейна, сохранявший в отношении к стихам «что-то суровое и целомудренное» по отзыву [Анны] Ахматовой, Анатолий Найман запомнился как человек яркой творческой и человеческой судьбы», — сказал Шапошников в беседе с «Известиями».

Как подчеркнул литературовед, Найман был одним из самых известных поэтов самиздата, литературным секретарем Ахматовой, соавтором переводов итальянского поэта Джакомо Леопарди, автором нашумевшей в советское время книги «Рассказы об Анне Ахматовой».

Шапошников добавил, что поэт никогда не видел себя в эмиграции, сознательно перешел в православие, придерживался довольно традиционных взглядов и не позиционировал себя как богему.

«И хотя некоторые критики считают, что Найман уступал по части поэтического дыхания Бродскому и Рейну, у Наймана, безусловно, была своя интонация — размаху Бродского он противопоставил поэзию интимных переживаний и духовного настроя. Несмотря на солидный возраст, Анатолий Генрихович продолжал активно работать — инсульт случился 17 января, в этот день он выступал с докладом о Мандельштаме в Высшей школе экономике», — заключил Шапошников.

Анатолий Найман скончался ранее, в ночь на 21 января.

Найман был госпитализирован с обширным инсультом, случившимся во время выступления на конференции в ВШЭ.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде.

Найман был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем. Также написал сборник стихов «Сентиментальный марш» и стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик».

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