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Умер поэт Анатолий Найман

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Поэт Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью», — написала Наринская, уточнив, что информацию о прощании сообщит позднее.

Найман был госпитализирован с обширным инсультом во вторник, 18 января, во время выступления на конференции в ВШЭ.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 в Ленинграде.

Найман был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой». Также написал сборник стихов «Сентиментальный марш» и стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик».

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