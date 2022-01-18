Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом

Поэт Анатолий Найман госпитализирован с обширным инсультом, ему стало плохо накануне, во время выступления с докладом на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). Об этом его дочь, журналистка Анна Наринская, сообщила на своей странице в Facebook во вторник, 18 января.

«Вчера, когда Анатолий Генрихович Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ, у него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений», — написала она.

По словам Наринской, прогнозы медиков неутешительные, передает агентство городских новостей «Москва».

Найман родился в Ленинграде 23 апреля 1936 года. В настоящее время живет в Москве. Поэт, переводчик и эссеист является автором ряда книг в стихах и прозе, пишет REGNUM.

Найман был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой». Также написал сборник стихов «Сентиментальный марш» и стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик».