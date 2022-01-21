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В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Лаврова и Блинкена

Песков: Москва знала, что Блинкен не передаст ответы на предложения по гарантиям безопасности
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Кремль рассчитывает, что в ходе предстоящих переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров смогут обменяться мнениями по трем раундам переговоров по гарантиям безопасности, предложенным РФ. Об этом 21 января заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также Песков прокомментировал тот факт, что Блинкен не привезет на встречу с Лавровым ответы США по гарантиям безопасности.

«Мы знали заранее, что он не собирается передавать [ответы по гарантиям], собственно, эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров», — заявил Песков.

Ранее в этот день Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

По его словам, после этого у «всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал».

Переговоры Ларова и Блинкена начались в 13:00 мск в Женеве. После этого Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

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