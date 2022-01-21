В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Лаврова и Блинкена

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Лаврова и Блинкена 2022-01-21 12:46:14"> 2022-01-21 12:46:14 2022-01-21 12:46:14 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Песков: Москва знала, что Блинкен не передаст ответы на предложения по гарантиям безопасности

21 января 2022, 12:47 0

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков