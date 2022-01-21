В США рассказали о диалоге с Европой на тему санкций против России
Власти США проводят консультации с партнерами из Европы по поводу их озабоченностей на тему введения санкций в отношении России. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
«Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками. — Ред.), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчет в разработке нашего ответа России», — отметила она в эфире CNBC. Фрагмент выступления опубликован в YouTube-аккаунте телеканала.
Министр напомнила о словах главы Белого дома Джо Байдена, который предупредил Москву у введении «суровых» санкций. Как указала Йеллен, новые меры станут «ощутимыми» для экономики России.
19 января Байден пригрозил «катастрофой» России в случае якобы вторжения на территорию Украины. По его словам, если Москва решится на этот шаг, то должна быть готова к серьезным последствиям. В частности, в таком случае российские банки не смогут совершать операции с американским долларом. При этом глава государства признал, что такие действия грозят негативным влиянием на экономику Соединенных Штатов.
17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от межбанковской системы SWIFT.
Отношения США и России в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.