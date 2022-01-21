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ЦБ предложил запретить майнинг и обращение криптовалют в России

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Российский Центральный банк (ЦБ) подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет майнинга, выпуска, обращения и обмена криптовалютами. Причиной такого предложения регулятор назвал значительные риски для российского финансового рынка от использования цифровых валют.

«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т. ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета», — отмечается в документе.

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ЦБ утверждает, что россияне могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак».

Также в Центробанке заявили, что цифровые валюты создают угрозу для суверенитета российского рубля и подрывают денежное обращение в стране.

В ведомстве отметили, что процесс «добычи», майнинга, криптовалют оказывает негативное воздействие на экологию, так как при этом тратится большое количество электроэнергии.

Согласно предложению регулятора, может быть введен запрет на оплату любых услуг и товаров с помощью криптовалют для физических лиц, а также юридических лиц, являющихся резидентами РФ.

При этом ЦБ не планирует запрещать россиянам хранить цифровые активы и приобретать их на иностранных площадках.

Эксперты в области криптовалют и майнинга прокомментировали предложение ЦБ РФ запретить добычу и оборот данного типа финансов. Так, президент ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин считает, что Центробанку следует научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его.

При этом аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области. Он отметил, что не готов однозначно говорить о том, что Россия пойдет на это.

Как регулятор сообщил 3 декабря, предоставление финорганизациями услуг по обороту криптовалют противоречит интересам инвесторов. В ЦБ также усомнились в необходимости выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.

Российский президент Владимир Путин в июле 2020 года подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Как сказано в законе, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. На территории России ее запрещено принимать в качестве оплаты товаров и услуг.

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