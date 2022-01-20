Минтрас прокомментировал задержание замминистра Токарева

В пресс-службе Минтранса «Известиям» подтвердили факт проведения проверки в отношении замминистра Владимира Токарева.

Отмечается, что глава ведомства Виталий Савельев в курсе ситуации и хода проверки.

«Всё необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Ранее 20 января в МВД сообщили, что руководством следственного департамента МВД взято на контроль расследование уголовного дела в отношении Токарева. В отношении замминистра и других подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Так, по версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Отмечается, что с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО «Спецтрансстрой», в целях хищения денежных средств данной организации вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства данной компании, ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

19 января стало известно, что сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

По информации «Известий», Токарева задержали в связи с событиями пятилетней давности. По этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

В МВД подтвердили, что замминистра задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Токареву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года.

С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».