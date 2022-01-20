Экс-генсек НАТО рассказал о напугавшей его шутке Путина про альянс

Президент РФ Владимир Путин во время первого заседания Совета Россия–НАТО в 2000 году пошутил о переименовании штаб-квартиры альянса так, что напугал всех его представителей. Об этом рассказал бывший генсек организации в 1999–2004 годах Джордж Робертсон в беседе с Foreign Policy.

По его словам, глава России обратился к нему во время выступления. Политик подчеркнул, что присутствовавший на встрече переводчик моментально уловил игру слова и грамотно пересказал шутку Путина западным партнерам.

«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евро-атлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия–НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — цитирует издание воспоминания Робертсона.

По словам британского политика, тогда шутка Путина особенно испугала польскую делегацию. В итоге, по словам экс-главы НАТО, встреча оказалась плодотворной для всех сторон, а шутка придала совещанию лишь более дружелюбную обстановку.

На сегодняшний день, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, отношения России с НАТО подошли к красной линии из-за продвижения альянса на Украину.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.