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Улицу Розы Трениной построят в Тюмени

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В Тюмени ведется поиск подрядчика для строительства улицы Розы Трениной. На эти цели планируется потратить 28,7 млн рублей. Подрядная организация, которая выиграет тендер, должна выполнить все работы до 31 октября 2022 года.

«Новую улицу планируется положить от улицы Василия Гольцова до улицы Евгения Богдановича. Дорога протяженностью более 250 м пройдет через жилой район. Она будет рассчитана на две полосы для движения автотранспорта, пешеходные зоны и оборудована светофорами», — следует из документации на портале госзакупок, передает портал «Наш город».

На территории Тюменской области в 2022 году намерены привести в порядок свыше 450 км автодорог. Из них 100 км отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 350 км приведут в порядок дополнительно. В Тюмени работы пройдут на участках улиц Мелиораторов и Полякова. В селах Тюменского района новый асфальт уложат еще на десятках улиц.

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