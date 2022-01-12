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Более 450 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2022 году

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На территории Тюменской области в 2022 году намерены привести в порядок свыше 450 км автодорог. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Как отмечает портал «Наш город», 100 км дороги отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 350 км приведут в порядок дополнительно.

В Тюмени работы пройдут на участках улиц Мелиораторов и Полякова. В селах Тюменского района новый асфальт уложат еще на десятках улиц, говорится в сообщении инфоцентра.

По данным главного управления строительства региона на начало января, подрядные организации отобраны на работы по 126 участкам дорог. Начальник управления Павел Перевалов рассказал, что в первую очередь дорожники приступят к ремонту участков с высокой аварийностью, большим трафиком или ведущим к соцобъектам.

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