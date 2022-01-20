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Опубликованы номинанты кинопремии «Белый слон» по итогам 2021 года 

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Опубликованы номинанты российской кинопремии «Белый слон» по итогам 2021 года. Об этом в четверг, 20 января, «Известиям» сообщила координационная группа премии.

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На приз в номинации «Лучший фильм» претендуют картины «Капитан Волконогов бежал» (режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов), «Медея» (Александр Зельдович), «Нуучча» (Владимир Мункуев) и «Разжимая кулаки» (Кира Коваленко).

За лучшую режиссерскую работу будут бороться Алексей Федорченко («Последняя «Милая Болгария»), Кира Коваленко и Наташа Меркулова с Алексеем Чуповым.

В номинации «Лучшая главная мужская роль» фигурируют Мераб Нинидзе («Дело»), Филипп Янковский («Иван Денисович»), Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал» и «Купе номер 6»).

В аналогичной номинации для актрис — Ксения Раппопорт («Мама, я дома»), Милана Агузарова («Разжимая кулаки») и Тинатин Далакишвили («Медея»).

По словам обозревателя «Известий», кинокритика Сергея Сычева, на сегодняшний день кинопремия «Белый слон» претендует на то, чтобы считаться самой независимой кинопремией в России.

«Самое главное в этой новости — то, что премия «Белый слон» жива и по-прежнему претендует на статус одной из важнейших кинопремий в стране наряду с «Золотым орлом» и «Никой». Многие не верили, что она будет существовать: в прошлом году Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, которая некогда создала «Слона», заявила, что больше не имеет к нему отношения, и учредила новую, собственную премию — ее вручили в конце декабря 2021 года», — напомнил он.

«Белый слон», по его словам, — особенно престижный киноприз, хотя он и представляет не всю отечественную критику, а только ее часть.

21 декабря стало известно, что российский короткометражный мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» внесли в шорт-лист «Оскара». Всего в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлено 15 картин.

Вместе с этим стало известно, что картина «Разжимая кулаки» не смогла попасть в число 15 картин, которые будут претендовать на получение «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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