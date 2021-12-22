Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

Короткометражный мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» вошел в шорт-лист премии «Оскар», пишет 21 декабря Variety.

Всего в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлены 15 картин.

Как рассказал «Известиям» член Американской киноакадемии, номинант на премию «Оскар», режиссер Константин Бронзит, у работы Антона Дьякова очень высокие шансы попасть в итоговый список номинантов.

«Он очень попадает в «оскаровский формат». Это простая ясная история о любви с правильно дозированными юмором и драматизмом. Американцам (а их в числе академиков больше всего) такие мультфильмы и «нужны»», — считает Бронзит.

По его словам, мультфильму Дьякова очень повезло, поскольку в расширенный список претендентов в этом году входили всего 84 работы, хотя обычно их количество превышает сотню. Кроме того, по словам эксперта, у российского мультфильма слабые конкуренты.

«Реально сильных картин среди анимационного короткого метра — одна-две», — поделился Константин Бронзит.

Вместе с этим стало известно, что картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не смогла попасть в число 15 картин, которые будут претендовать на получение «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

О том, что лента будет выдвинута от России на «Оскар» 25 октября сообщил глава Оскаровского комитета РФ режиссер Павел Чухрай.

Итоговых номинантов премии назовут ​​8 февраля 2022 года. Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

Антон Дьяков родился 1 марта 1980 года в Алма-Ате и закончил Алма-Атинский государственный университет по специальности «художник». В 2010 выучился на «Режиссера анимационного кино» в московской Школе-студии «ШАР». Создал анимационные короткометражки «Бах» (2010) и «Костя» (2011). Выступил художником-постановщиком мультфильма «Первобытный папа» (2012).