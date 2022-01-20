Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Международные резервы РФ обновили исторический максимум
Общество
Штамм коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 55 российских регионах
Экономика
Резидентов РФ предложили штрафовать за использование криптовалют
Армия
Подлодка «Волхов» выполнила пуск ракеты «Калибр» в акватории Японского моря
Экономика
«Молдовагаз» обязали до конца дня погасить долг «Газпрому»
Мир
В НАТО анонсировали крупнейшие учения за Северным полярным кругом
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Общество
В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19
Общество
Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября этого года
Общество
Совфед 26 января рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6%

Мошенники придумали схему кражи денег через QR-код

Мошенники через QR-код похитили деньги с карты москвички
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники похитили средства с банковской карты жительницы Москвы с помощью QR-кода. По данным РЕН ТВ, жертва мошенников лишилась 75 тыс. рублей.

Сыр в соцсетях: как мошенники атакуют клиентов региональных банков
Фишинговые атаки рассчитаны на людей с низким уровнем киберграмотности

Пострадавшей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы избежать данного сценария, мужчина порекомендовал собеседнице создать QR-код с данными карты и прислать чат-боту. Москвичка последовала совету незнакомца, после чего с ее карты были списаны средства.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

19 января в Липецке полиция организовала проверку по факту телефонного мошенничества в отношении местного жителя. По словам 30-летнего пострадавшего, ему поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники убедили мужчину в том, что на его имя якобы оформлены кредиты.

Вскоре потерпевшему поступили звонки от «сотрудников ФСБ», которые заявили, что злоумышленники задержаны. Чтобы решить вопрос с «мошенническими» кредитами, собеседники рекомендовали взять встречные кредиты на максимально возможную сумму и перевести средства на безопасный счет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022