Мошенники придумали схему кражи денег через QR-код

Злоумышленники похитили средства с банковской карты жительницы Москвы с помощью QR-кода. По данным РЕН ТВ, жертва мошенников лишилась 75 тыс. рублей.

Пострадавшей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы избежать данного сценария, мужчина порекомендовал собеседнице создать QR-код с данными карты и прислать чат-боту. Москвичка последовала совету незнакомца, после чего с ее карты были списаны средства.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

19 января в Липецке полиция организовала проверку по факту телефонного мошенничества в отношении местного жителя. По словам 30-летнего пострадавшего, ему поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники убедили мужчину в том, что на его имя якобы оформлены кредиты.

Вскоре потерпевшему поступили звонки от «сотрудников ФСБ», которые заявили, что злоумышленники задержаны. Чтобы решить вопрос с «мошенническими» кредитами, собеседники рекомендовали взять встречные кредиты на максимально возможную сумму и перевести средства на безопасный счет.