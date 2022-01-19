Житель Липецкой области лишился 2,8 млн рублей из-за мошенников

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении жителя Липецка. Мужчина лишился 2,8 млн рублей.

По словам 30-летнего пострадавшего, ему поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники убедили мужчину в том, что на его имя якобы оформлены кредиты. Вскоре потерпевшему поступили звонки от «сотрудников ФСБ», которые заявили, что злоумышленники задержаны. Чтобы решить вопрос с «мошенническими» кредитами, собеседники рекомендовали взять встречные кредиты на максимально возможную сумму и перевести средства на безопасный счет. Об этом сообщает GOROD48.

Всего за минувшие сутки от действий мошенников пострадали пять человек.

Днем ранее УМВД России по Липецкой области сообщило о десяти новых случаях мошенничества. Одним из потерпевших стал 46-летний житель областного центра. Мошенники убедили взять потерпевшего кредиты, чтобы не испортить кредитную историю, и перевести средства на безопасные счета. Ущерб составил 1,65 млн рублей.