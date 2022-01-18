Еще 10 жителей Липецкой области стали жертвами мошенников

В Липецкой области очередными жертвами мошенников стали 10 человек. Жители региона в общей сложности перевели незнакомцам 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД России.

По данным ведомства, одним из потерпевших стал 46-летний липчанин. Лжесотрудники банка убедили мужчину в том, что кто-то пытается оформить кредит на его имя, и посоветовали ему взять встречные займы, чтобы якобы испортить себе кредитную историю. Потерпевший взял в кредит 1,65 млн рублей, а затем перевел их на указанные мошенниками счета.

По аналогичной схеме «сотрудники» банка и правоохранительных органов похитили 401,5 тыс. рублей у 22-летней жительницы Грязинского района, уточняет GOROD48.

Также пострадали две пенсионерки, которые считали, что спасают своих родственников. Так, 79-летняя женщина пыталась избавить от уголовного преследования свою родственницу и передала курьеру 400 тыс. рублей, а 74-летняя липчанка перевела за освобождение внучки 100 тыс. рублей.

Еще шестеро жителей региона лишились средств, доверившись лжеброкерам и недобросовестным продавцам халатов, спортинвентаря и игровой приставки.