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В Госдуме усомнились в давлении ФСБ на ЦБ в вопросе запрета криптовалют в России

Депутат ГД Луговой усомнился в давлении ФСБ на ЦБ в вопросе запрета криптовалют в России
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Информация Bloomberg о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России давит на Центробанк, чтобы тот поддержал курс на полный запрет криптовалют в РФ, является максимально некорректной и вводящей в заблуждение. Об этом заявил «Известиям» заместитель рабочей группы Госдумы по регулированию криптовалют, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в четверг, 20 января.

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«Я, конечно, в дискуссии между ФСБ и ЦБ не участвую, но сомневаюсь в корректности этой информации. На сегодняшний день в Госдуме создана рабочая группа по обороту криптовалют, в ее состав входят представители практически всех правоохранительных структур, в том числе и из ФСБ. Нигде и никогда, ни от кого из ФСБ я не слышал о том, стоит ли запрещать или стоит ли размещать криптовалюту», — сказал он.

Ранее в этот же день Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ убедила главу Банка России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. Отмечалось, что служба выступила за запрет, из-за того что платежи, произведенные в криптовалюте, трудно отследить. Сообщалось, что в России зарегистрировано примерно 17 млн криптокошельков.

Луговой подчеркнул, что спецслужбы не занимаются регулированием «такого рода вещей». Поэтому информация Bloomberg является «максимально некорректной, вводящей в заблуждение всех, кто интересуется криптовалютами», заключил депутат.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» отметил, что ЦБ выступает за запрет оборота криптовалют в России, но окончательного решения по этому вопросу пока нет. Источник «Известий» в Минэке рассказал, что в ведомстве осведомлены лишь о планах «очень жестко, но зарегулировать» оборот криптоактивов, но не запретить его совсем.

В начале декабря в ЦБ заявили, что оказание финансовыми организациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски.

7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна не готова к признанию криптовалюты биткоин, поскольку нет повода для этого. Он полагал, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может навредить финансовой и экономической системам.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

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