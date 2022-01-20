Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мурашко сообщил о росте повторной заболеваемости среди перенесших COVID-19
Общество
Штамм коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 55 российских регионах
Мир
Захарова рассказала о завозе британскими самолетами оружия на Украину
Армия
Подлодка «Волхов» выполнила пуск ракеты «Калибр» в акватории Японского моря
Экономика
Собянин заявил об адаптации экономики Москвы к условиям пандемии
Мир
В НАТО анонсировали крупнейшие учения за Северным полярным кругом
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Общество
В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19
Мир
МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину
Общество
Совфед 26 января рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6%

Президент Ирана предрек распад НАТО при нынешней политике альянса

Президент Ирана Раиси предрек распад НАТО при нынешней политике альянса
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нынешняя линия поведения Североатлантического альянса в конечном итоге приведет к распаду НАТО. Об этом в четверг, 20 января, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время своего выступления в Госдуме.

Нет, нет и нет: что значит провал переговоров России и Запада
Как Москва оценила угрозу новыми санкциями и когда ждет письменный ответ НАТО

«НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам. Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов — все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», — подчеркнул он.

Кроме того, в ходе своего выступления глава государства затронул тему ядерной деятельности Ирана, отметив, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило отсутствие нарушений в этой области, пишет «Газета.Ru».

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России, однако подчеркивал, что на компромисс в вопросе расширения альянс идти не готов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022