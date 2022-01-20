Президент Ирана предрек распад НАТО при нынешней политике альянса

Нынешняя линия поведения Североатлантического альянса в конечном итоге приведет к распаду НАТО. Об этом в четверг, 20 января, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время своего выступления в Госдуме.

«НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам. Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов — все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», — подчеркнул он.

Кроме того, в ходе своего выступления глава государства затронул тему ядерной деятельности Ирана, отметив, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило отсутствие нарушений в этой области, пишет «Газета.Ru».

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России, однако подчеркивал, что на компромисс в вопросе расширения альянс идти не готов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.