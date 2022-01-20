Британские ученые заявили об эпидемии близорукости

В современном мире близорукость встречается значительно чаще, чем 80 лет назад. К такому выводу пришли офтальмологи из британских исследовательских центров, результаты их работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Так, эксперты изучили данные 107,5 тыс. британцев, родившихся в 1939–1970 годах. Было установлено, что люди, рожденные в конце 1960-х годов, на 10% чаще страдали от близорукости, чем те, кто родился на 30 лет раньше. Таким образом, частота появления случаев близорукости увеличилась с 20% до 29,2%.

Как предполагают специалисты, на сложившуюся ситуацию повлияла совокупность факторов. В их числе изменения в рационе питания, рост использования гаджетов и изменения в методах обучения.

«С течением времени изменилась доля детей, предпочитающих продолжить обучение в высших учебных заведениях, и параллельно с этим изменились методы преподавания, широкое распространилось использование телевизора, а в последнее время — и других электронных устройств с экранами», — приводит «Газета.Ru» слова ученых.

В дальнейшем эксперты намерены выяснить, как можно снизить риск развития близорукости.

В конце декабря эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, что к резкому ухудшению зрения может привести нехватка витамина А в организме. По ее словам, следствием дефицита данного витамина является «куриная слепота», из-за которой в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет. Легче всего получить провитамин А из свежевыжатых овощных соков, уточнила специалист.