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Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2021 году

Российский несырьевой экспорт в 2021 году побил рекорд и превысил $191 млрд
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Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 36% в прошлом году. Об этом в четверг, 20 января, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

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«По итогам января—ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил $170,5 млрд, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% — до более чем $191 млрд, что стало новым историческим максимумом», — сказала Никишина.

За 11 месяцев 2021 года аналитики зафиксировали рост по всем основным отраслям: экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, ЛПК — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%.

Основными импортерами российской продукции стали Китай — $15,6 млрд, Казахстан — $14,4 млрд, Белоруссия — $11,4 млрд, Турция — $10,9 млрд, США — $7,9 млрд.

«Пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них», — отметила Никишина.

17 декабря польский обозреватель Анджей Щенсняк выразил мнение, что Россия вновь обретает статус продовольственной сверхдержавы после «смуты 1990-х годов», и немаловажную роль в этом сыграли санкции Запада.

1 декабря в материалах центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ отмечалось, что Россия установила рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК), к 28 ноября он составил $31,2 млрд, что превысило показатель за весь 2020 год — $30,5 млрд.

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