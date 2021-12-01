Россия установила рекорд по экспорту агропромышленной продукции

Россия установила рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК), к 28 ноября он составил $31,2 млрд, что превышает показатель за весь 2020 год — $30,5 млрд. Соответствующие данные следуют из материалов центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Исходя из представленных сведений, наибольшие темпы роста принадлежат масложировой отрасли. В частности, с начала 2021 года поставки по данному направлению возросли на 49% — $6,185 млрд. Основной экспорт пришелся на зерновые, их поставили на общую сумму $9,415 млрд.

Экспорт рыбы и морепродуктов из России при этом увеличился на 29%, составив $6,08 млрд, мясной и молочной продукции — на 30%, до $1,328 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 11%, до $4,145 млрд. Кроме того, по данным центра, также увеличились поставки прочей агропромышленной продукции (на 11%), сумма составила $4,083 млрд.

Вместе с тем именно Евросоюз (ЕС) остается самым крупным покупателем российской продукции АПК. Так, отгрузки в европейские страны выросли на 44% — до $4,171 млрд. Турция в свою очередь импортировала продукции на $3,755 млрд. Данный показатель увеличился на 36% в сравнении с аналогичной датой 2020 года.

В пятерку крупнейших импортеров также входят Китай (с долей 10,1%), Южная Корея (6,9%) и Казахстан (6%). В общем, в 2020-м Россия экспортировала продукции АПК на $30,5 млрд, тогда как годом ранее показатель составил $25,6 млрд.

Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2021 году экспорт продукции АПК составит $34–35 млрд, а рубеж 2030 года определен в $47,1 млрд.

Ранее, 29 ноября, ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что Россия и Китай должны выполнить задачу по увеличению товарооборота между странами к 2024 году до $200 млрд. По его словам, у стран также есть потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях.