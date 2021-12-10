Заграничный подход: как в России планируют поддержать экспортеров

Перед Россией стоит задача увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на 70%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая перед участниками форума «Сделано в России» . Во время мероприятия, разные компании представили свою продукцию, а некоторые попросили содействия у премьера. В Госдуме «Известиям» подтвердили намерения по поддержке экспорта наукоемких технологий. Также в этот день на полях форума глава кабмина провел переговоры со своей сербской коллегой Аной Брнабич. В Совфеде отношения двух стран назвали примером союзничества .

Несырьевой экспорт

Форум «Сделано в России» проводится с 2012 года , его основные задачи — определение актуальных трендов развития экспорта и демонстрация возможностей, которые государство предоставляет экспортерам . В этом году программа традиционно включала пленарную дискуссию, круглые столы, а также онлайн-обсуждения с участниками из зарубежных стран и регионов РФ. Часть мероприятий была посвящена мастер-классам для экспортеров и вебинарам по мерам государственной поддержки.

С самого утра на разных площадках активно кипела работа. Компании демонстрировали достижения своих предприятий в рамках выставочной части форума. Главную часть экспозиции занимала наукоемкая и инновационная продукция, представленная в виде кластеров: медицина, информационные технологии, машиностроение и оборудование. Сами производители в разговорах с «Известиями» отметили, что с поиском внешних рынков иногда возникают сложности, но со стороны федеральных властей осуществляется поддержка .

Также здесь был представлен стенд, который позволял участникам совершить виртуальное путешествие по России. Посетителей экспозиции встречала объемная 3D-карта страны в сферическом коробе с прозрачным сенсорным экраном. Пока работала выставка первый вице-премьер Андрей Белоусов объявлял победителей премии «Экспортер года» — награды получили представители компаний из самых разных российских регионов . После небольшого перерыва началось и пленарное заседание, которое открыл премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что процессы в мировой экономике развиваются стремительно, а перед Россией стоит задача обеспечить к 2030 году реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% . По словам главы кабмина, объем несырьевого неэнергетического экспорта 2021-м составит более $180 млрд. «Это станет самым высоким показателем за последние три года», — подчеркнул премьер .

— Сейчас компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%. Этот дисбаланс предстоит преодолеть. Нам нужна единая система поддержки промышленных экспортеров , которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее, а также комплекс мер для помощи компаниям, которую они будут получать на каждом этапе своего развития, — добавил глава кабмина.

Премьер также перечислил и другие шаги по развитию экспорта. Среди них — обеспечение удобной работы на зарубежных направлениях, а также информационная поддержка начинающих экспортеров. Кроме того, по словам премьера, важно развивать инструменты финансовой поддержки и понимать принципы работы электронной коммерции.

В Госдуме «Известия» заверили, что готовы поддерживать направление по экспорту наукоемких технологий .

— Технологический разрыв между иностранными и российскими производителями, конечно, сокращается. Он сокращается несколько медленнее, чем хотелось бы. Виной тому — тот период времени, когда в России была тяжелая политическая и экономическая ситуация. Тогда в России были разрушены многие технологические цепочки, а свое существование прекратили серьезные опорные учреждения, — рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он также напомнил о высокой конкуренции в этой сфере и добавил, что уже видны результаты усилий правительства по развитию рынка технологий и, в частности, IT-сферы.

Сербский консенсус

После Михаила Мишустина перед участниками форума выступила его сербская коллега Ана Брнабич . Она отметила экономические успехи Сербии и рассказала о проведенных за последние годы реформах. Кроме того, политик выделила ряд направлений, по которыми российско-сербское сотрудничество развивается особенно активно.

— Я буду работать над укреплением нашего партнерства, чтоб оно стало сильнее. Я хочу воспользоваться возможностью и пригласить российские компании радовать своими достижениями , — подытожила сербский премьер-министр на русском языке.

После своих выступлений премьеры осмотрели стенды компаний. Представители крупных предприятий рассказали главам правительств о своих успехах и планах. Кто-то просил у руководителей поддержки, а кому-то хотелось сделать фотографию на память. Завершив просмотр выставки, политики обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

— В торгово-экономической сфере мы преодолели негативные последствия коронавирусной инфекции. В январе-октябре объем взаимной торговли вырос почти на 20% по сравнению с 2020 годом и составил $1,9 млрд , — отметил Михаил Мишустин.

Он также поблагодарил коллегу за почтительное отношение к совместному историческому наследию. «Отношения между нашими странами по-настоящему особые, основанные на исторической дружбе, духовной близости и, я бы сказал, братстве российского и сербского народов», — подчеркнул российский премьер.

Его сербская коллега, в свою очередь, отметила высокий интерес к российским технологиям и поблагодарила за поддержку России в областях энергетики и международной политики. Отдельно она уделила внимание поставкам «Спутника V» .

— Сербия была одной из первых стран, которая получила вакцину в Европе. Спасибо за то, что готовы поделиться технологиями производства . Наше сотрудничество растет, но уверена, что есть очень много возможностей для его совершенствования, — подчеркнула Ана Брнабич.

Она также подтвердила, что Сербия не собирается вводить никаких санкций против России и напомнила, что наши страны поддерживали друг друга в самые сложные исторические периоды . Первый зампред комитета Совета Федерации по международным отношениям Владимир Джабаров назвал сотрудничество Москвы и Белграда примером настоящего союзничества.

— Сербия благодарна России за помощь в борьбе против османского ига и многолетнюю поддержку. Вспомните, когда наш премьер-министр Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой во время бомбежек Югославии. Россия помогла Сербии и в энергетическом вопросе, что мы увидели во время встречи президентов Владимира Путина и Александра Вучича, — отметил сенатор.

Он подытожил, что и Россия дорожит отношениями с Сербией, а также рассчитывает на их дальнейшее развитие.