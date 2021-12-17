Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона»
Мир
Кулеба заявил об отсутствии четких ответов по вступлению Украины в НАТО
Общество
Госдума решила штрафовать за продажу крепкого алкоголя в пластике
Мир
Суд в США выдал ордер на изучение телефона Алека Болдуина
Мир
Госдеп выразил надежду на импульс в переговорах США и РФ по ДНЯО
Мир
Польша предрекла РФ статус продовольственной сверхдержавы
Экономика
Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа
Мир
МИД РФ заявил о разморозке части средств ВБ на нужды Афганистана
Мир
В Британии заявили о большей заразности «Омикрона» по сравнению с «Дельтой»
Армия
Ракетным войскам стратегического назначения РФ исполнилось 62 года

Польша предрекла РФ статус продовольственной сверхдержавы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вновь обретает статус продовольственной сверхдержавы после «смуты 1990-х годов», и немаловажную роль в этом сыграли санкции Запада. Такое мнение озвучил обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щенсняк в четверг, 16 декабря.

Островная задача: фермерам упростят доступ в крупные торговые сети
В каких супермаркетах появятся выделенные зоны для местных производителей

Автор пишет, что Москва бьет рекорды по экспорту сельскохозяйственной продукции. Так, в 2020 году объем составил $30 млрд, а в 2021 он вырос более чем на 20%. Продукты при этом поставляются в основном в Европу, Китай и Турцию.

По мнению Щенсняка, в начале 2000-х годов президент России Владимир Путин использовал цены на нефть, чтобы преодолеть кризис, после чего страна очертила план «слезания с нефтяной иглы». Затем стартовала реализация программы развития сельского хозяйства, и через 10 лет подоспела санкционная «помощь» с Запада.

«Россияне шаг за шагом двигались вперед, а в 2014 году западный санкционный удар разбудил спящего сельскохозяйственного медведя», — говорится в статье.

Эксперт уверен: у России огромный потенциал, тем более страна располагает 10% всех пахотных земель мира. Имеется только осложнение в виде резких колебаний погоды. В связи со всем этим, приходит к выводу Анджей Щенсняк, всего через несколько лет Россия станет продовольственной сверхдержавой.

1 декабря по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина правительство страны выделило дополнительно 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. Также сообщается, что еще 5,6 млрд рублей будет направленно на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов агропромышленного комплекса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021