Польша предрекла РФ статус продовольственной сверхдержавы

Россия вновь обретает статус продовольственной сверхдержавы после «смуты 1990-х годов», и немаловажную роль в этом сыграли санкции Запада. Такое мнение озвучил обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щенсняк в четверг, 16 декабря.

Автор пишет, что Москва бьет рекорды по экспорту сельскохозяйственной продукции. Так, в 2020 году объем составил $30 млрд, а в 2021 он вырос более чем на 20%. Продукты при этом поставляются в основном в Европу, Китай и Турцию.

По мнению Щенсняка, в начале 2000-х годов президент России Владимир Путин использовал цены на нефть, чтобы преодолеть кризис, после чего страна очертила план «слезания с нефтяной иглы». Затем стартовала реализация программы развития сельского хозяйства, и через 10 лет подоспела санкционная «помощь» с Запада.

«Россияне шаг за шагом двигались вперед, а в 2014 году западный санкционный удар разбудил спящего сельскохозяйственного медведя», — говорится в статье.

Эксперт уверен: у России огромный потенциал, тем более страна располагает 10% всех пахотных земель мира. Имеется только осложнение в виде резких колебаний погоды. В связи со всем этим, приходит к выводу Анджей Щенсняк, всего через несколько лет Россия станет продовольственной сверхдержавой.

1 декабря по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина правительство страны выделило дополнительно 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. Также сообщается, что еще 5,6 млрд рублей будет направленно на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов агропромышленного комплекса.