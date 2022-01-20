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«Роскосмос» заявил о возможном полете астронавта США на «Союзе МС-22»

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Астронавт национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля «Союз МС-22» при подписании соглашения о перекрестных полетах между Россией и США. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в «Роскосмосе».

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Отмечается, что астронавт может отправиться на российском корабле вместо космонавта Анны Кикиной.

«В случае подписания между «Роскосмосом» и NASA соглашения о «перекрестных» полетах на МКС (Международную космическую станцию. — Ред.) Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» — астронавта NASA Франциско Рубио», — говорится в сообщении.

11 января глава NASA Билл Нельсон рассказал, что не может лично пообщаться с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным из-за коронавируса, но находится в ожидании очной встречи. Он отметил, что пока главам двух космических агентств приходится общаться по телефону.

Ранее, 25 декабря, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец поздравил NASA с успешным запуском новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Кроме того, он выразил надежду, что телескоп успешно доберется до точки Лагранжа L2, где его встретит российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ».

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб» 25 декабря. Запуск планировался на 18 декабря, но несколько раз переносился.

В течение четырех недель телескоп будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, которая располагается в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

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