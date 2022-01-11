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Глава NASA рассказал об ожидании личной встречи с Рогозиным

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Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал, что не может лично пообщаться с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным из-за коронавируса, но находится в ожидании очной встречи.

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«Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить, так часто, как потребуется», — заявил Нельсон в ходе телеконференции.

Он отметил, что пока главам двух космических агентств приходится общаться по телефону.

«Встреча точно пройдет, потому что это одна из важнейших тем повестки не только для NASA, но и для всего правительства США. Когда встреча состоится — зависит от COVID-19, до того момента как пандемия стихнет, я не смогу приехать», — сказал Нельсон, добавив, что агентства регулярно поддерживают контакты.

Ранее, 25 декабря, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец поздравил NASA с успешным запуском новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Кроме того, он выразил надежду, что телескоп успешно доберется до точки Лангранжа L2, где его встретит российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ».

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб» 25 декабря. Запуск планировался на 18 декабря, но несколько раз переносился.

В течение четырех недель телескоп будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, которая располагается в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

«Джеймс Уэбб» — это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). Телескоп будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет.

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