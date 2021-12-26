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В Роскосмосе поздравили NASA с успешным запуском телескопа «Джеймс Уэбб»

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Руководитель пресс-службы «Роскосмос» Дмитрий Струговец поздравил в субботу, 25 декабря, с успешным запуском новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб»

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«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа «Джеймс Уэбб». По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы», — написал Струговец в Facebook.

Кроме того он выразил надежду, что телескоп успешно доберется до точки Лангранжа L2, где его встретит российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ».

Ранее в субботу с успешным выводом на орбиту телескопа «Джеймс Уэбб» поздравил NASA президент США Джо Байден.

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб» 25 декабря. Запуск планировался на 18 декабря, но несколько раз переносился.

В течение четырех недель телескоп будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, которая располагается в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

«Джеймс Уэбб» — это совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ЕКА и Канадского космического агентства (ККА). Телескоп будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет.

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