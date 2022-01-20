В Германии начали расследование в отношении главы МИДа Бербок

Прокуратура Берлина начала расследование по делу о злоупотреблении в отношении главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом сообщает издание Spiegel.

Как сообщил источник, руководство партии «Союз-90/Зеленые» заподозрили в незаконном получении связанных с COVID-19 выплат. По данным издания, сумма полученных незаконным путем средств составляет €1,5 тыс. на человека.

«Предмет процесса — ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», — указано в публикации.

Расследование в отношении министра иностранных дел и других членов политсилы организовано после жалоб, поступивших от частных лиц.

При этом есть сведения, что вопросы к Бербок возникли еще во время избирательной кампании. Тогда речь шла о незадекларированных партийных бонусах в качестве дополнительного дохода.

Проведение расследования подтвердили изданию в прокуратуре Берлина, а также представители партии.

14 января министерство юстиции США сообщило, что экс-сотрудник администрации бывшего президента страны Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве на $218 тыс. Мужчина признался в разработке схем ограбления государственных школ.

В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы, в которых победила партия СДПГ, набрав 25,7%. Второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%, следом шла партия «Зеленые» с 14,8%. 8 декабря сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Бербок была назначена министром иностранных дел ФРГ.