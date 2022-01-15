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Экс-советник Обамы признался в хищении $218 тыс. при создании школ

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Экс-сотрудник администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве на $218 тыс. Об этом сообщило министерство юстиции США в пятницу, 14 января.

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По этой статье Эндрю грозит до 20 лет тюрьмы.

«Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, кому он обещал помочь», — слова прокурора Южного округа Нью-Йорка Дэмиена Уильямса передали на сайте минюста.

Сообщается, что с 2005 по 2013 год, пока не перешел в министерство образования, экс-советник участвовал в создании в Нью-Йорке сети государственных школ. Мошеннические действия он реализовывал именно в этот период.

Сет Эндрю заявил, что готов компенсировать похищенные средства.

Приговор огласят 14 апреля.

3 января Присяжные признали основательницу американской медицинской компании Theranos Элизабет Холмс, виновной в обмане инвесторов. Окончательный приговор суда еще не вынесен. Отмечается, что после семи дней обсуждений присяжные вынесли обвинительный вердикт по четырем из одиннадцати пунктов, а по трем— не смогли прийти к единому мнению.

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