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Цена нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
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Цена нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года

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Стоимость российской нефти марки Urals в Европе впервые за семь лет поднялась выше $90 за баррель. Об этом в четверг, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентстве Argus.

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По данным агентства, российский сорт нефти уже третий день подряд стоит дороже эталонного Brent в регионе Средиземноморья.

Urals преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) поднялась сначала выше $86 за баррель. Затем в среду, 19 января, стоимость топлива в данном регионе достигла максимальной отметки $91 за баррель.

При этом в Европе стоимость Urals на закрытии достигла $89,6 за баррель.

В последний раз Urals преодолевала отметку $90 за баррель в Европе 2 октября 2014 года, уточнили в агентстве.

Ранее, 15 июня 2021 года, сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals в Европе впервые с 2019 года поднялась выше $70 за баррель.

12 февраля 2021 года стало известно, что Центробанк РФ спрогнозировал среднюю цену нефти Urals. Как сообщалось, за год ее стоимость поднимется с $45 за баррель до $50. Эксперты уточняли, что такие же показатели цены сохранятся в 2022 и 2023 годах.

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