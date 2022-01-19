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Врач рассказал о связанной с «Омикроном» опасной ошибке

Врач Леви заявил, что после «Омикрона» организм не будет защищен от других вариантов вируса
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После «Омикрон»-штамма организм не будет защищен от всех последующих вариантов коронавируса, поэтому стремиться перенести этот штамм не стоит. Об этом сообщил в среду, 19 января, хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви.

«Даже не пытайтесь намеренно заразиться «Омикроном». Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — Леви в Twitter.

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Он уточнил, что после «Омикрона» человек получит четыре недели иммунитета максимум. При этом, по словам врача, вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса.

Ранее в этот день председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации. По его словам, новые варианты продолжат появляться.

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити, в тот же день рассказал, что «Омикрон»-штамм коронавируса нашел новый способ заражать людей путем попадания в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом. Он уточнил, что «Омикрон» же научился каким-то образом подавлять указанные антивирусные процессы, однако пока не установлено, как ему это удается.

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