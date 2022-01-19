Генетик назвал новый способ «Омикрона» заражать людей

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити, рассказал, что «Омикрон»-штамм коронавируса нашел новый способ заражать людей путем попадания в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 19 января, специалист разъяснил, что ранее считалось, что вирусам «трудно так делать», поскольку в эндосомах очень опасная для вируса среда с ферментами, которые «раскусывают, разгрызают вирусы».

Штамм «Омикрон» же научился каким-то образом подавлять указанные антивирусные процессы, однако пока не установлено, как ему это удается.

«От изучения этого специфического процесса будет зависеть наше понимание, что смогут делать вирусы дальше, насколько легко им получить такие необычные изменения, позволяющие эффективно заражать клетки нашего организма», — отметил Прусс.

Это говорит о том, добавил специалист, что вирус может серьезно изменяться, чтобы иммунная система организма его не узнала, однако самому вирусу это принесет больше вреда. Генетик предположил, что в будущем вирус станет слабопатогенным и превратится в нечто вроде простудного заболевания.

Ранее в этот день главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, почему штамм коронавируса «Омикрон» протекает у детей тяжелее, чем «Дельта». Врач разъяснил, что «Омикрон» является более заразным и лучше размножается в верхних дыхательных путях, потому у детей он протекает тяжелее.

Также 19 января замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила факторы, влияющие на характер течения «Омикрон»-штамма в России. По ее словам, вариант штамма «Омикрон» может распространяться в РФ иначе из-за других климатических условий, из-за чего у людей может быть другая симптоматика. Так, могут влиять особенности питания, а также генетические особенности населения. Она уточнила, что, по имеющимся данным, «Омикрон»-штамм COVID-19 быстрее распространяется среди невакцинированных, пишет RT.

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