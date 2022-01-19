Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
В Германии выставили на продажу уникальный пикап ГАЗ-М20 «Победа»
Общество
Умерла актриса из сериала «Петербургские тайны»
Мир
Путин встретился с президентом Ирана в Кремле
Общество
В Москве готовы вдвое увеличить число операторов «скорой» из-за роста случаев COVID-19
Мир
Пограничники Белоруссии сообщили о нарушении границы польскими военными
Наука
«Роскосмос» показал кадры пролета потенциально опасного астероида мимо Земли
Общество
Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Два человека пострадали в столкновениях сторонников Порошенко и полиции
Мир
Премьер Великобритании отменил масочный режим и вакцинные паспорта
Мир
Умерла актриса фильма «Машина времени» Иветт Мимье
Сюжет:

Генетик назвал новый способ «Омикрона» заражать людей

Генетик Прусс: «Омикрон» научился попадать в организм человека через пузырьки эндосом
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити, рассказал, что «Омикрон»-штамм коронавируса нашел новый способ заражать людей путем попадания в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом.

Лечебный курс: как справиться с «Омикроном»
Инфекционист Светлана Сметанина посоветовала пить по 2 л жидкости при первых признаках заболевания

В беседе с Lenta.Ru в среду, 19 января, специалист разъяснил, что ранее считалось, что вирусам «трудно так делать», поскольку в эндосомах очень опасная для вируса среда с ферментами, которые «раскусывают, разгрызают вирусы».

Штамм «Омикрон» же научился каким-то образом подавлять указанные антивирусные процессы, однако пока не установлено, как ему это удается.

«От изучения этого специфического процесса будет зависеть наше понимание, что смогут делать вирусы дальше, насколько легко им получить такие необычные изменения, позволяющие эффективно заражать клетки нашего организма», — отметил Прусс.

Это говорит о том, добавил специалист, что вирус может серьезно изменяться, чтобы иммунная система организма его не узнала, однако самому вирусу это принесет больше вреда. Генетик предположил, что в будущем вирус станет слабопатогенным и превратится в нечто вроде простудного заболевания.

Ранее в этот день главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, почему штамм коронавируса «Омикрон» протекает у детей тяжелее, чем «Дельта». Врач разъяснил, что «Омикрон» является более заразным и лучше размножается в верхних дыхательных путях, потому у детей он протекает тяжелее.

Также 19 января замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила факторы, влияющие на характер течения «Омикрон»-штамма в России. По ее словам, вариант штамма «Омикрон» может распространяться в РФ иначе из-за других климатических условий, из-за чего у людей может быть другая симптоматика. Так, могут влиять особенности питания, а также генетические особенности населения. Она уточнила, что, по имеющимся данным, «Омикрон»-штамм COVID-19 быстрее распространяется среди невакцинированных, пишет RT.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022