Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США не представят в Женеве письменные ответы на предложения РФ по безопасности
Мир
Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса
Общество
Замминистра транспорта Токарев задержан по делу о хищениях
Происшествия
В Новосибирске 11-летнему школьнику стало плохо после курения вейпа
Мир
Блинкен пригрозил «калечащими» последствиями для РФ при эскалации на Украине
Авто
Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось на 50%
Мир
В ООН указали на угрозу от новых штаммов коронавируса прогрессу по вакцинации
Мир
США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году
Общество
Около 200 тыс. человек посетили места крещенских купаний в Подмосковье
Мир
Порошенко пригрозил «прихлопнуть крышку рояля» Зеленского
Сюжет:

Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

Билл Гейтс заявил, что мир может столкнуться с пандемией страшнее коронавируса
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса, он призвал правительства всех стран выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой. Об этом сообщает в среду, 19 января, газета Financial Times.

По словам Гейтса несмотря на то, что штаммы «Омикрон» и «Дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, вероятно, предстоит встретиться с еще более сильным патогеном. Однако подробную информацию миллиардер не привел.

Лечебный курс: как справиться с «Омикроном»
Инфекционист Светлана Сметанина посоветовала пить по 2 л жидкости при первых признаках заболевания

Вместе с тем он уточнил, что в настоящий момент решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. По словам предпринимателя, такие приоритеты являются странными.

Гейтс обратил внимание на то, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, может оказать положительное воздействие на решение существующих глобальных проблем здравоохранения. В качестве примера он привел прививки от туберкулеза.

Ранее в этот день председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации. По его словам, новые варианты продолжат появляться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022