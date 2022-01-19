Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса, он призвал правительства всех стран выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой. Об этом сообщает в среду, 19 января, газета Financial Times.

По словам Гейтса несмотря на то, что штаммы «Омикрон» и «Дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, вероятно, предстоит встретиться с еще более сильным патогеном. Однако подробную информацию миллиардер не привел.

Вместе с тем он уточнил, что в настоящий момент решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. По словам предпринимателя, такие приоритеты являются странными.

Гейтс обратил внимание на то, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, может оказать положительное воздействие на решение существующих глобальных проблем здравоохранения. В качестве примера он привел прививки от туберкулеза.

Ранее в этот день председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации. По его словам, новые варианты продолжат появляться.