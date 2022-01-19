Литва уведомила «Беларуськалий» о прекращении транзита продукции через страну

Литовская госкомпания «Железные дороги Литвы» (ЛЖД) официально сообщила «Беларуськалию» о расторжении договора о транзите через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Выполняя решение правительства, с 1 февраля мы прекращаем предоставление своих услуг ОАО «Беларуськалий», — приводятся в сообщении слова генерального директора ЛЖД Эгидиюса Лазаускаса.

Глава предприятия отметил, в случае поступления новых заявок на перевозку белорусских удобрений по ним будут проведены консультации с госорганами, включая координационную комиссию по охране объектов, важную для обеспечения национальной безопасности страны.

12 января стало известно, что правительство Литвы расторгло соглашение о железнодорожном транзите через страну калийных удобрений белорусского производства.

10 декабря прошлого года стало известно, что министерство транспорта Литвы подготовило законопроект, запрещающий перевозку грузов из Белоруссии по территории страны. Однако в указанный срок перевозка приостановлена не была. Операции с белорусской компанией должны были прекратиться в срок до 8 декабря, исходя из введенных против Минска санкций. Но компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получили предоплату.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Санкции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпания «Белавиа».

21 декабря глава Калининградской области Антон Алиханов выразил свое беспокойство из-за возможности ограничения транзита грузов через Литву. Алиханов подчеркнул, что их регион постоянно закупает товары, произведенные в Белоруссии.