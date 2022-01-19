Замглавы медсанчасти «Матросской Тишины» задержали по подозрению в коррупции

В Москве задержан замначальника медико-санитарной части следственного изолятора (СИЗО) «Матросская Тишина» Александр Кравченко. Об этом в среду, 19 января, сообщает RT со ссылкой на источник.

Как заявил собеседник издания, Кравченко обвиняется в получении взятки. Кравченко поместили в один из московских изоляторов временного содержания, добавил источник.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России, в ведении которой находится «Матросская Тишина», пока не комментировала случившееся.

На портале ФСИН указано, что майор внутренней службы Кравченко занимает должность замначальника медико-санитарной части № 77 ФСИН РФ. Также сообщается, что Кравченко занимается клинико-экспертной и организационно-методической работой.

Ранее, 13 декабря, бывший замначальника исправительной колонии УФСИН по Воронежской области был признан виновным в получении взятки в значительном размере. Бывший сотрудник ФСИН остался на свободе, получив три года условно. Также осужденного оштрафовали на 162 тыс. рублей. Ему запрещено занимать должности в системе ФСИН на 2,5 года.

Преступление, за которое замначальника колонии понес наказание, было совершено в марте 2021 года. Высокопоставленный сотрудник исправительного учреждения согласился заключить договор по поставкам металлолома. Однако он потребовал у бизнесмена взятку в размере 2 тыс. рублей за каждую тонну поставленного лома.

После заключения договора осужденного задержали с поличным, когда сотрудник компании передавал подозреваемому 54 тыс. рублей.

В октябре Сыктывкарский городской суд признал виновным в получении взятки в размере 14 млн рублей бывшего министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2017 году Половников получил в качестве взятки 14 млн рублей от общей суммы в размере 25 млн рублей за оказание содействия в пресечении уголовного дела в отношении предпринимателя, которого обвиняли в мошенничестве, растрате и легализации преступных доходов. Половников в суде заявил о намерении обжаловать приговор.