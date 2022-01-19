Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Кулеба исключил наступательные операции со стороны Украины в Донбассе
Общество
В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину
Мир
В ДНР обвинили ВСУ в подготовке диверсий
Общество
В Петербурге у женщины изъяли партию наркотиков и схрон оружия
Мир
Литва уведомила «Беларуськалий» о прекращении транзита продукции через страну
Мир
ГБР Украины обжалует избранную Порошенко меру пресечения
Экономика
ФАС усилит контроль за поставщиками топлива в регионах
Мир
Макрон отметил необходимость собственного диалога Европы с Россией
Общество
В Крыму ужесточили ограничения по COVID-19
Мир
Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет

Замглавы медсанчасти «Матросской Тишины» задержали по подозрению в коррупции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержан замначальника медико-санитарной части следственного изолятора (СИЗО) «Матросская Тишина» Александр Кравченко. Об этом в среду, 19 января, сообщает RT со ссылкой на источник.

Опасный подарок: у чиновников изымают незаконно нажитое имущество
Эксперты рассказали о тонкостях антикоррупционной работы

Как заявил собеседник издания, Кравченко обвиняется в получении взятки. Кравченко поместили в один из московских изоляторов временного содержания, добавил источник.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России, в ведении которой находится «Матросская Тишина», пока не комментировала случившееся.

На портале ФСИН указано, что майор внутренней службы Кравченко занимает должность замначальника медико-санитарной части № 77 ФСИН РФ. Также сообщается, что Кравченко занимается клинико-экспертной и организационно-методической работой.

Ранее, 13 декабря, бывший замначальника исправительной колонии УФСИН по Воронежской области был признан виновным в получении взятки в значительном размере. Бывший сотрудник ФСИН остался на свободе, получив три года условно. Также осужденного оштрафовали на 162 тыс. рублей. Ему запрещено занимать должности в системе ФСИН на 2,5 года.

Преступление, за которое замначальника колонии понес наказание, было совершено в марте 2021 года. Высокопоставленный сотрудник исправительного учреждения согласился заключить договор по поставкам металлолома. Однако он потребовал у бизнесмена взятку в размере 2 тыс. рублей за каждую тонну поставленного лома.

После заключения договора осужденного задержали с поличным, когда сотрудник компании передавал подозреваемому 54 тыс. рублей.

В октябре Сыктывкарский городской суд признал виновным в получении взятки в размере 14 млн рублей бывшего министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2017 году Половников получил в качестве взятки 14 млн рублей от общей суммы в размере 25 млн рублей за оказание содействия в пресечении уголовного дела в отношении предпринимателя, которого обвиняли в мошенничестве, растрате и легализации преступных доходов. Половников в суде заявил о намерении обжаловать приговор.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022