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Макрон призвал ЕС к диалогу с Россией

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Предложение Франции и Германии о возвращении к диалогу с Россией не было поддержано другими странами ЕС. Об этом в ходе выступления в Европарламенте 19 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Он отметил, что Франция инициировала возвращение активного диалога с Россией и несколько месяцев назад вместе канцлером Германии Ангелой Меркель, теперь уже бывшим, предложила вернуться к этому разговору. Однако предложение не нашло поддержку.

«За нами не последовали наши коллеги. Я сожалею об этом», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что политики санкций, которая преобладает при взаимоотношениях с Россией с 2014 года, здесь недостаточно.

«Очень сложно иметь суверенную политику по отношению к России, если мы решаем не говорить с Россией. У нас должна быть полная повестка переговоров. Именно поэтому я предлагаю построить новый порядок в области коллективной безопасности и стабильности», — отметил Макрон.

Ранее, 11 января, на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем французский лидер заявил, что республика выступает за поддержание диалога с Россией, чтобы урегулировать украинский кризис. Макрон указал, что целью является создание общей архитектуры безопасности. Также он выразил мнение, что нормандский формат сохранит свою актуальность.

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