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Активное курение: как готовят благовония к китайскому Новому году

В индонезийской деревне Далисодо торопятся выполнить все заказы к 1 февраля
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Основа для аромапалочек
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Сжигание благовоний — популярный в китайской культуре способ общения с предками, избавления от негативной энергии и привлечения удачи. Жители индонезийской деревни Далисодо, которые занимаются изготовлением благовоний, торопятся выполнить заказы к Новому году, наступающему 1 февраля. Как делают ароматические палочки — в фотогалерее «Известий»
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Приготовление смеси для палочек из древесного угля
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Пионером в этом деле стал местный житель по имени Куснан, который узнал все секреты мастерства, проживая на Бали. Пока односельчане занимались животноводством и огородничеством, он решил производить в деревне благовония. Это произошло еще в 1982 году
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Основа для аромапалочек
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Сейчас изготовлением благовоний в Далисодо занимаются два десятка производителей
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Приготовление смеси для палочек из древесного угля
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Основа ароматических палочек — опилки тикового дерева
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Как в Индонезии делают аромапалочки к китайскому Новому году
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Опилки смешивают с клеем и водой
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Как в Индонезии делают аромапалочки к китайскому Новому году
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Затем состав подкрашивают в разные цвета по желанию заказчика
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Как в Индонезии делают аромапалочки к китайскому Новому году
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В Далисодо производят аромапалочки натурального цвета, а также красные, зеленые, желтые, черные
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Пропитка готовых палочек аромамаслами
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В китайской культуре традиционно используются желтые и красные
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Просушивание аромапалочек на открытом воздухе
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Красные покупают для ежедневных религиозных церемоний
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Главное вовремя накрыть палочки, если пойдет дождь, иначе вся партия испорчена
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Желтые палочки жгут на похоронах и поминках
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Палочки можно сделать самых разных цветов, на любой вкус
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Одно предприятие производит до 400 кг благовоний в день, но ближе к празднованию китайского Нового года производство может увеличиться до 700 кг в день
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Просушивание аромаконусов
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В этом месте изготавливают не только аромапалочки, но и аромаконусы. Их делать значительно проще и быстрее
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Просушенные палочки везут на сортировку и взвешивание
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Килограмм аромапалочек — 500 штук — стоит около $1,5
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Сортировка и взвешивание готовых аромапалочек
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Благовония, произведенные в Далисодо, продаются на Бали, в Джакарте, Сингкаванге, Пематангсиантаре, Северной Суматре
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