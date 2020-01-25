Танцуют все: как мир отмечает китайский Новый год

Весь мир готовится к встрече китайского Нового года, или Праздника весны. Его отмечают во многих странах, особенно там, где проживает значительное число китайцев. Как проходят самые длинные и важные китайские торжества — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/China Daily
Празднование Нового года, который в этом году приходится на 25 января, у китайцев начинается с обильного ужина со множеством мясных и рыбных блюд, народных гуляний и фейерверков. Считается, что чем более шумным будет веселье, тем удачнее пройдет наступающий год
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Kai
Второй день начинается с молитвы, во время которой китайцы просят процветания, благополучия и здоровья всем близким, а продолжается визитами к ближайшим родственникам. В этот день дети поздравляют родителей, а в ответ получают красные конверты с деньгами
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Liu Ying
На третий-четвертый день начинаются походы в гости — обойти с поздравлениями надо всех родных и друзей, с кем хочешь провести следующий год
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Фото: Getty Images/Stringer
Пятый и шестой дни посвящены богатству и процветанию, многие уже выходят на работу. Однако начинается она с запуска фейерверков и поглощения цзяоцзы — традиционного китайского блюда, представляющего собой пельмени с начинкой из свинины с овощами
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Седьмой день также принято начинать с молитвы, а продолжать традиционным блюдом под названием «юшен». Это сырая рыба, смешанная с измельченными овощами, заправленная соусами и специями. Юшен считается символом процветания, изобилия и энергии. После этого начинается постепенное возвращение к работе, перемежаемое небольшими праздничными семейными ужинами и подготовкой к главному действу — Празднику фонарей
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Фото: REUTERS/China Daily
Праздник фонарей, приходящийся на 15-й день, сопровождается концертами и театральными представлениями и знаменует окончание долгих торжеств. В этот день едят юаньсяо — суп со сладкими клецками
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Wang Qiming
В новогодние праздники многие китайцы, проживающие за границей, стараются уехать домой, такой период даже имеет специальное название — чуньюнь. А те, кто остается, за неимением официальных выходных берут отпуска и отгулы и устраивают собственные праздничные шествия
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Pedro Fiuza
В португальском Лиссабоне прошло праздничное шествие китайцев, посвященное началу года Крысы
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Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell
В шотландском Эдинбурге, где торжества длятся с 21 января по 9 февраля, прошел традиционный карнавал с драконом. Веселье будет особенно массовым и мультикультурным, так как начало китайского праздника совпало с Ночью Бернса. Местные жители отмечают день рождения знаменитого соотечественника обильными застольями, исполнением стихов, песен и зажигательными танцами
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xinhua
Один из традиционных атрибутов Нового года в Макао, как и в большинстве стран мира, — мандарины. Они же, по китайской традиции, могут стать и новогодним подарком
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying
Небо Нью-Йорка над Гудзоном раскрасил праздничный фейерверк, знаменующий начало празднования китайского Нового года
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Фото: Getty Images/Lintao Zhang
Новогодние подарки обязательно должны быть парные — чтобы не разрушить мир и гармонию в семье. Ни в коем случае нельзя дарить китайцам часы, груши и хризантемы и есть кашу — чтобы не навлечь бедность. А лучшими подарками будут чай, фрукты и средства для укрепления здоровья
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