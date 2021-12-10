Солнечный дождь: как индонезийцы отмечают праздник зонтов

В индонезийском городе Соло прошел ежегодный фестиваль зонтов. Таким образом здесь пытаются сохранить интерес к традиционному аксессуару, который зачастую становится настоящим произведением искусства. Как проходит праздник — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В дни фестиваля на улицах города появляются тысячи разноцветных зонтов
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Прямо на улицах проходят мастер-классы по созданию самых необычных аксессуаров
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Торжества сопровождаются выступлениями музыкальных коллективов
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Свое мастерство зрителям демонстрируют лучшие художники
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Зонты становятся частью разнообразных перформансов
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Художники реализуют свои самые необычные фантазии
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
На фестиваль съезжаются гости из других стран, где зонт также является частью национальной культуры
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Одно из развлечений — фотография с понравившимся зонтиком
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Посетители могут попробовать сами соорудить зонт
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Процесс украшения аксессуара контролирует опытный мастер
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Один из обязательных номеров фестивальной программы — танец с зонтиками
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Материалы для изготовления и украшения зонтов используют самые разные, например, бамбук и пальмовые листья
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