Солнечный дождь: как индонезийцы отмечают праздник зонтов

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В индонезийском городе Соло прошел ежегодный фестиваль зонтов. Таким образом здесь пытаются сохранить интерес к традиционному аксессуару, который зачастую становится настоящим произведением искусства. Как проходит праздник — в фотогалерее «Известий»