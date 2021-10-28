Редкий элемент: почему индонезийцы едят соль с йодом

Индонезия — одна из стран, население которой страдает от острого дефицита йода. Поэтому с середины 1990-х в стране проводится обязательное йодирование соли. Как ее обрабатывают на Яве — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Министерство здравоохранения Индонезии в 2013 году выяснило, что до 25% индонезийских школьников, беременных женщин и кормящих матерей до сих пор испытывают недостаток йода
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Йод необходим организму для роста, физического и умственного развития
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Йододефицитное расстройство — самая частая причина предотвратимой умственной отсталости в мире и постоянная проблема общественного здравоохранения в Индонезии
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Также недостаток йода провоцирует рост эндемического зоба — увеличение щитовидной железы
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Для предотвращения йододефицитных заболеваний кроме распространения среди населения йодированного масла в капсулах этот необходимый для здоровья элемент повсеместно добавляют в соль
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Для йодирования соли индонезийцы используют йодат калия
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Это соединение поставляет в организм такое количество йода, которое достаточно для биосинтеза гормонов щитовидной железы
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Йодированная соль имеет определенный срок хранения, затем йод начинает разрушаться
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В странах с теплым и влажным климатом йод разрушается быстрее
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Йодат калия — наиболее устойчивое соединение из тех, что применяются для обогащения соли
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Йодирование может производиться сухим способом, когда в поваренную соль вводятся сухие добавки
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Также соль обогащают, обрабатывая ее раствором йодирующего вещества, а затем сушат
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
На каждую партию йодированной соли предприятия оформляют необходимые документы перед отправкой потребителю
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