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Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы

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Один человек погиб в результате стрельбы в Ницце. Об этом в среду, 19 января, сообщает издание Nice Matin.

Инцидент произошел в центре города, на улице Бюффа. Место происшествия оцеплено. Стрелявшего разыскивает полиция.

Другие подробности уточняются.

Ранее, 16 января, сообщалось, что двое взрослых и ребенок были убиты в результате стрельбы на парковке торгового центра в американском городе Уилмингтоне (штат Северная Каролина). Уточнялось, что стрелявший также ранил себя.

До этого, 15 января, стало известно о шести пострадавших в результате стрельбы в Юджине (штат Орегон).

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