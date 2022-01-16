Двое взрослых и ребенок погибли во время стрельбы в Северной Каролине в США

Двое взрослых и ребенок погибли во время стрельбы в Северной Каролине в США

2022-01-16 21:15:38">

2022-01-16 21:15:38

2022-01-16 21:15:38