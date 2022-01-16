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Двое взрослых и ребенок погибли во время стрельбы в Северной Каролине в США

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Двое взрослых и ребенок убиты в результате стрельбы на парковке торгового центра в американском городе Уилмингтоне (штат Северная Каролина). Об этом 16 января сообщается в Facebook местной полиции.

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Уточняется, что мужчина, открывший огонь, ранил себя.

«По прибытии правоохранители обнаружили, что три человека были застрелены. От полученных травм они скончались на месте… Подозреваемый был доставлен в больницу, и в настоящее время он находится на реабилитации после огнестрельного ранения, нанесенного самому себе», — говорится в сообщении.

Мотив преступления пока неясен, но в полиции заверили, что опасности для населения нет — это был единичный случай.

В настоящее время идет расследование.

Накануне сообщалось, что шесть человек пострадали в результате стрельбы в Юджине (штат Орегон).

Инцидент произошел на концерте в WOW Music Hall. В данный момент полиция занимается поисками стрелка.

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