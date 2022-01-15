Шесть человек пострадали в результате стрельбы на концерте в США

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в Юджине, штат Орегон (США). Об этом в субботу, 15 января, сообщается в Twitter городского полицейского департамента.

Отмечается, что стрельба произошла на концерте в WOW Music Hall. Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее их число возросло до шести. В данный момент полиция занимается поисками стрелка.

23 декабря в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате четверо получили ранения, еще один получил травму, скрываясь с места нападения.

В тот же день стрельба также произошла в одном из магазинов в Северном Голливуде Лос-Анджелеса, были убиты два человека и еще один получил ранение. Около полудня в магазин вошел человек с ломом и начал бить витрины, затем очевидцы услышали выстрелы. В результате мужчина и женщина были убиты на месте, еще одна женщина ранена и доставлена в местную больницу.