Рябков исключил риск крупномасштабной войны в Европе

Риск крупномасштабной войны в Европе отсутствует, а Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил в среду, 19 января, замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий», — отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона не будет атаковать, нападать и вторгаться на Украину.

Рябков также добавил, что Москва призывает США прекратить военную подпитку Украины. По его словам, эти действия представляют для России угрозу.

Также Рябков заявил, что ситуация с европейской безопасностью стала напряженной по вине Вашингтона и НАТО. Он обратил внимание на то, что они используют Украину как рычаг давления на Москву.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января Рябков отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.