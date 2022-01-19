Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях
Политика
Песков рассказал о теплых отношениях Путина с Назарбаевым и Токаевым
Экономика
Источники заявили о планах правительства по повышению зарплат бюджетникам
Недвижимость
Средний размер ипотечного кредита вырос на 25% за год
Мир
Сторонники Порошенко попытались перекрыть дорогу к суду в Киеве
Мир
Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет

Рябков исключил риск крупномасштабной войны в Европе

Рябков: никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск крупномасштабной войны в Европе отсутствует, а Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил в среду, 19 января, замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий», — отметил Рябков.

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»
Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер — о возобновлении нормандского формата и отсутствии политических препятствий для запуска СП-2

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона не будет атаковать, нападать и вторгаться на Украину.

Рябков также добавил, что Москва призывает США прекратить военную подпитку Украины. По его словам, эти действия представляют для России угрозу.

Также Рябков заявил, что ситуация с европейской безопасностью стала напряженной по вине Вашингтона и НАТО. Он обратил внимание на то, что они используют Украину как рычаг давления на Москву.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января Рябков отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022