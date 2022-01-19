Эксперт рассказала о пользе ковров в доме

Ковры в помещении способствуют повышению качества воздуха. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Полина Цветкова, передает «Газета.Ru».

Очищающий эффект ковров обусловлен их способностью удерживать частицы пыли, пока они не попадут в пылесос, пояснила специалист. Еще одним полезным свойством такого предмета интерьера является сохранение тепла в помещении. Это в свою очередь способствует экономии энергоресурсов и помогает экологии.

Цветкова также рассказала о других способах создания более экологичных и экономичных условий в доме. Так, следует отдавать предпочтение энергосберегающей технике. Кроме того, рекомендуется снижать количество отходов с помощью измельчителя мусора.

Кроме того, способствующей улучшению экологии привычкой станет отказ от выбрасывания износившейся мебели. Вместо этого можно обратиться к реставратору, который придаст свежий вид старым предметам интерьера.

В конце октября невролог Сергей Длин предупредил, что после включения центрального отопления в квартирах заметно снижается влажность воздуха, что оказывает негативное влияние на состояние слизистых носа и горла, а также бронхов. Он отметил, что из-за сухого воздуха может ослабляться иммунитет. Также сухой воздух опасен для заболевших детей: при кашле мокрота у них будет отходить хуже, а период выздоровления затянется.